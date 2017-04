En un futuro cercano en Brooklyn, David es un ejecutivo del mundo de la publicidad adicto al trabajo y a la tecnología, que vive envidiando la vida de su mejor amigo Wim. Se encuentra trabajando en la campaña de unas nuevas gafas de realidad virtual cuando decide usarlas para tener una aventura con Sophie, la novia de Wim… al menos en su mente, pues solo se trata de una imagen creada por las gafas que le llevará a atravesar la fina línea entre lo real y lo virtual.

Creative Control está dirigida por Benjamin Dickinson (First Winter) y protagonizada por el propio director junto a Nora Zehetner (Imperial Dreams), Dan Gill (El gurú de las bodas), Meredith Hagner (Irrational Man), Gavin McInnes (How to Be a Man) y Jay Eisenberg (Loco de amor) entre otros.