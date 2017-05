Chris (Daniel Kaluuya) es un joven afroamericano que sale con una chica blanca, Rose (Allison Williams). Él se siente algo incómodo, ya que ella le invita a realizar una escapada de fin de semana al norte junto a sus padres, Missy y Dean, los cuáles desconocen su raza.

Al principio, Chris se sorprende del gran carácter servicial de sus suegros, pero a medida que avanza el fin de semana, una serie de inquietantes descubrimientos le llevan a conocer una realidad que nunca habría imaginado.

Jordan Peele (Sácame del paraíso, Key and Peele) escribe y dirige Déjame salir protagonizada por Daniel Kaluuya (Sicario), Bradley Whitford (I Saw the Light), Allison Williams (la serie Girls), Caleb Landry Jones (X-Men: Primera generación), Ashley LeConte Campbell (Un sueño posible), Betty Gabriel (Experimenter) y Marcus Henderson (Woodlawn).