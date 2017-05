Después de la muerte de su madre, Stacey empieza a vivir con su tío Will en un lejano y pintoresco lugar de Irlanda. La relación entre ambos no es fácil, pero pronto ganan confianza y su vínculo se estrecha. El problema es que Will no solo tiene que lidiar con su sobrina sino que al mismo tiempo intenta superar algunos problemas del pasado. Por si fuera poco, la situación se complica cuando Emily, la mujer de un compañero de trabajo, aparece en su casa para ocultarse de su marido durante una noche.

Escrita y dirigida por Mark Noonan, Entre los dos cuenta con un reparto formado por Aidan Gillen (Sing Street, serie Juego de Tronos), Lauren Kinsella (Albert Nobbs, The Cherishing), Simon McQuaid, Jesse Morris (Dejad de quererme), George Pistereanu (Si quiero silbar, silbo, Loverboy), Erika Sainte (Elle ne pleure pas, elle chante) y Steve Wall (serie Vikingos), entre otros.