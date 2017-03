Marzo 2017: el cine que viene

“Logan”, “La bella y la bestia” y “Ghost in the Shell” entre los estrenos de marzo más destacados

¿Aún no te has recuperado de la resaca de los últimos premios Oscar? Pues… ¡ha llegado la hora de abrir bien los ojos! Los estrenos de marzo llegan dispuestos a dejarte pegado a tu butaca: una buena dosis de adrenalina, unas gotas de romanticismo e impactantes títulos “made in Spain”. ¡Abróchense los cinturones!

Este mismo viernes llega a tu cine la última aventura de un Hugh Jackman a prueba de golpes que vuelve a lucir sus garras en “Logan”. Una despedida que a juzgar por su tráiler promete ser “pura pirotecnia” y que toma como referencia el exitoso cómic de Mark Millar “El viejo Logan”. La cinta, además, guarda una pequeña sorpresa que los fanáticos del universo mutante seguro que disfrutarán: una escena post-créditos que no se ha proyectado en ningún pase previo.

Si creías haberlo visto todo de King Kong, te equivocabas. “Kong: Skull Island” sumergirá a un equipo de exploradores capitaneados por Tom Hiddleston (“Thor”) y Brie Larson (“La habitación”) en una bella y traicionera isla del Pacífico que resultará ser el reino del mítico gorila. ¡La emoción está servida! Exactamente igual que en lo nuevo de Scarlett Johansson: “Ghost in the Shell”.

La cinta, que llegará a los cines el próximo 31 de marzo, narra la historia de the Major, un híbrido cyborg-humano femenino, que dirige un grupo operativo de élite llamado Sección 9, centrado en la lucha contra el crimen. En esta ocasión la unidad especial se enfrenta a un enemigo cuyo objetivo principal consiste en anular los avances de Hanka Robotic en el campo de la ciber-tecnología. ¡Pura adrenalina!

Disney reaviva uno de sus clásicos de la mano de Emma Watson

Los estrenos de marzo también guardan un hueco para el drama de la mano de “El fundador” y para el romanticismo más clásico con la relectura (en carne y hueso) del clásico de Disney “La Bella y la Bestia”. En la primera, Michael Keaton se mete en la piel de Ray Kroc, un vendedor de máquinas de batidos que supo ver la jugosa oportunidad de crear una franquicia –convertida hoy en una de las marcas mundiales más reconocidas- cuando conoció a los hermanos Richard y Maurice McDonald.

Una semana después, el 17 de marzo, llegará a la gran pantalla el remake en acción real del clásico “La bella y la bestia”. Una actualización del mítico título de animación, dirigida por Bill Condon (“Dreamgirls”), que cuenta en su reparto con Emma Watson, Emma Thompson, Ewan McGregor e Ian McKellen entre otros. La cinta puede presumir de ser una de las películas más esperadas de este 2017; se calcula que el film ha generado en redes sociales cerca de un millón de comentarios desde que se comenzó a hablar de él.

El aporte nacional dentro de los estrenos de marzo lo compone una de las apuestas más potentes de Atresmedia Cine: “El guardián invisible”. Adaptación a la gran pantalla de la exitosa novela del mismo nombre de Dolores Redondo que llega este viernes a los cines. Una historia de atmósfera inquietante en la que Marta Etura encarna a la inspectora Amaia Salazar, sumergida en una carrera contrarreloj por dar con un implacable asesino.

“Zona hostil” y “El bar”, ponen el broche a los estrenos del mes de marzo. La primera, de naturaleza bélica y basada en los hechos que tuvieron lugar durante el verano de 2012 en Afganistán, cuenta en su reparto con Ariadna Gil, Roberto Álamo y Antonio Garrido entre otros. Por su parte, “El bar” –lo nuevo de Alex de la Iglesia- se presenta como una claustrofóbica cinta que se desarrolla en el interior de un bar cuando uno de sus clientes al salir por la puerta recibe un disparo en la cabeza. Una cinta que cuenta con multitud de caras conocidas en su reparto: Mario Casas, Blanca Suárez, Terele Pávez, Carmen Machi…

Sin duda, marzo será un mes de cine para los espectadores y también para las marcas.