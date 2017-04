La carrera ha comenzado. Dom Toretto (Vin Diesel) y su equipo volverán en esta ocasión con más ganas de guerra que nunca. No faltarán los excesos de velocidad y la adrenalina a raudales en Fast & Furious 8. Un filme que se espera que sea la entrega con más acción de esta saga callejera por excelencia.

F. Gary Gray (Straight Outta Compton, The Italian Job) se encarga de la dirección de este octavo film de la taquillera saga. En el reparto, actores bien conocidos de la franquicia como Vin Diesel (xXx: The Return of Xander Cage, El último cazador de brujas), Dwayne Johnson (Un espía y medio, Asalto al furgón blindado), Jason Statham (Los mercenarios 3, Asesinos de élite), Tyrese Gibson (Transformers: El lado oscuro de la luna, La carrera de la muerte) y Michelle Rodriguez (Resident Evil 5: Venganza, Avatar). Las nuevas incorporaciones de Fast & Furious 8 son las de los actores Scott Eastwood (Jóvenes sicarios, Corazones de acero) y Charlize Theron (Las crónicas de Blancanieves: El Cazador y la Reina del Hielo, Mad Max: Furia en la carretera), además de Kurt Russell (Los odiosos ocho, Bone Tomahawk), que ya intervino en Fast & Furious 7 (2015).