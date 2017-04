El singular héroe Peter Quill, también conocido como Star-Lord, vuelve a embarcarse en un viaje intergaláctico por todo el universo en Guardianes de la galaxia Vol. 2. Le acompañará su heterogéneo equipo formado por Gamora, Drax el Destructor, Rocket Racoon y Baby Groot, además de otras nuevas incorporaciones como Mantis, Yondu Udonta y Nébula.

Juntos, ahora que son una recién fundada familia, los Guardianes tendrán que luchar duro, a la vez que intentarán desentrañar los misterios que rodean el pasado de Star-Lord. Y es que, en su aventura conocerán a Ego ‘el Planeta Viviente’, el temible progenitor de Peter. A medida que el Universo Cinematográfico de Marvel prosigue su expansión, veremos cómo viejos enemigos se volverán aliados y queridos personajes de los cómics clásicos se convertirán en héroes.

James Gunn (Movie 43, Super) dirige Guardianes de la galaxia Vol. 2, cuyo reparto principal está integrado por Chris Pratt (Los siete magníficos, Jurassic World) como Peter Quill, Zoe Saldana (Star Trek: Más allá, Lazos de sangre) interpretando a Gamora, Dave Bautista (Spectre 007, El hombre de los puños de hierro) en la piel Drax el Destructor, Bradley Cooper (Joy, La gran estafa americana) poniendo la voz a Rocket y Vin Diesel (Fast & Furious 8, xXx: The Return of Xander Cage) como la voz de Groot, además de Karen Gillan (La gran apuesta, Not Another Happy Ending) dando vida a Nébula. A ellos se suman nuevas incorporaciones como Kurt Russell (Bone Tomahawk, Los odiosos ocho) y Sylvester Stallone (Creed: La leyenda de Rocky, Los mercenarios 3).