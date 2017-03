Kong: La isla calavera

Un grupo de viajeros, exploradores y soldados de lo más dispar se reúne para viajar a una misteriosa isla del Pacífico que no aparece en los mapas. Entre ellos están el Capitán James Conrad (Tom Hiddleston), el Teniente Coronel Packard (Samuel L. Jackson) y una fotoperiodista (Brie Larson) amante de la naturaleza. Pero al adentrarse en esta bella y también traicionera isla, los exploradores encontrarán algo absolutamente sorprendente.

Sin saberlo, estarán invadiendo los dominios del mítico Kong, el gigante gorila rey de esta isla. Será Marlow (John C. Reilly), un peculiar habitante del lugar, quien les enseñe los secretos de Isla Calavera, además del resto de seres monstruosos que la habitan…

Esta película de acción y aventura sobre los orígenes del gigantesco y mítico gorila King Kong está dirigida por Jordan Vogt-Roberts (The Kings of Summer, Mash Up). Los actores protagonistas son Tom Hiddleston (La cumbre escarlata, High-Rise), Brie Larson (La habitación, Y de repente tú), Samuel L. Jackson (El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares, Los odiosos ocho), John Goodman (Calle Cloverfield 10, Trumbo: la lista negra de Hollywood), Toby Kebbell (Un monstruo viene a verme, Warcraft. El origen) y John C. Reilly (Langosta, Guardianes de la galaxia).