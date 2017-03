Ha pasado un año tras los eventos de “X-Men: Days of Future Past”. Logan ha decidido no volver a usar sus poderes ni sus garras, pero cuando una malvada organización liderada por Nathaniel Essex intenta utilizar al resto de mutantes que quedan en el mundo, convirtiéndolos en armas para usar en su beneficio, Logan se verá obligado a volver a ser ‘Wolverine’ una vez más… Tercera película protagonizada por Lobezno, que se basará en la miniserie de cómics “Wolverine: Old Man Logan”, escrita por Mark Millar e ilustrada por Steve McNiven en 2008 y 2009.