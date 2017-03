Mesa 19 es una comedia que cuenta la historia de una mujer que ha sido relevada de sus funciones como dama de honor en una boda tras ser dejada por su pareja. A pesar de todo, decide acudir al evento matrimonial y terminará sentada con un grupo de extraños en la mesa de los perdedores. Contada desde la perspectiva de cada uno de ellos, la historia indaga en el significado del matrimonio desde el punto de vista de los solteros.

Mesa 19 está dirigida por Jeffrey Blitz (las series de televisión Parks and Recreations y The Office (US)) y protagonizada por Anna Kendrick (Into the Woods, Dando la nota); Craig Robinson (I Feel Good); Lisa Kudrow (Malditos Vecinos); Amanda Crew (El secreto de Adaline); y Stephen Merchant (Hello Ladies).