Una nueva fuerza oscura amenaza Ponyville, por lo que valientes ponis deciden embarcarse en una aventura a través de la tierra mágica de Equestria, donde encontrará nuevos amigos y vivirán emocionantes desafíos en una misión en la que deberán usar la magia de su amistad para salvar su hogar.

Jayson Theissen dirige My Little Pony: La Película. Emily Blunt (Sicario), Kristin Chenoweth (Obsesión), Tara Strong, Cathy Weseluck (My Little Pony: Equestria Girls), Andrea Libman (Barbie y la puerta secreta), Tabitha St. Germain y Ashleigh Ball ponen voz a Twilight Sparkle, Applejack, Rainbow Dash, Pinkie Pie, Fluttershy y Rarity, respectivamente.