1996. La historiadora estadounidense Deborah Lipstadt (Rachel Weisz), especializada en el holocausto judío en la II Guerra Mundial, es denunciada por difamación por el historiador británico David Irving (Timothy Spall). En su libro La Negación del Holocausto, Lipstadt tacha a Irving de mentiroso. Éste niega en sus trabajos el exterminio de judíos en Auschwitz y afirma que Hitler ha sido la mayor fuerza unificadora de Europa. Lipstadt se sentará entonces en el banquillo de los acusados en la corte londinense, en un juicio que va mucho más allá de un asunto personal de difamación e injurias. Más que defender a una persona, saben que está en juego la defensa de la realidad del Holocausto.

Este drama judicial, basado en la historia real de la historiadora Deborah Lipstadt, está dirigido por Mick Jackson (El guardián de la memoria, Fuego sobre Bagdad) y cuenta con un guión de David Hare (The Reader (El lector), Las horas). Los actores protagonistas son Rachel Weisz (La luz entre los océanos, The Deep Blue Sea), Tom Wilkinson (Snowden, Selma), Timothy Spall (Harry Potter y las Reliquias de la Muerte – Parte 2, El discurso del rey), Harriet Walter (The Crown, Star Wars: Episodio VII – El despertar de la Fuerza) y Andrew Scott (Sherlock, Alicia a través del espejo).