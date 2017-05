Tres estudiantes universitarios se mueven a una vieja casa del campus, donde sin querer desatan una entidad sobrenatural conocida como Bye Bye Man, que va tras ellos cuando descubren su nombre. Los amigos intentan salvar a los demás mientras tratan mantener en secreto la identidad del peligroso ser.

Stacy Title (El diablo viste de negro) dirige este thriller de terror escrito por Jonathan Penner (El llanero solitario) y basado en una historia corta de Robert Damon Schneck. Protagonizan Nunca digas su nombre Doug Jones (La cumbre escarlata), Carrie-Anne Moss (la serie Jessica Jones), Faye Dunaway (The Magic Stone), Douglas Smith (Terminator Génesis), Cressida Bonas (Tulip Fever), Lucien Laviscount (Between Two Worlds), Michael Trucco (Hush) y Erica Tremblay (La boda perfecta).