Billy Hope (Jake Gyllenhaal) es un boxeador que ha conseguido llegar a lo más alto de su carrera. Invicto en decenas de peleas, ostenta el título de campeón mundial en la categoría de peso semipesado. Además del éxito deportivo, Hope tiene a su amorosa y comprensiva esposa Maureen (Rachel McAdams) y a su hija Leila (Oona Laurence). Pero su vida cambia drásticamente tras ser intimidado por el púgil Miguel “Magic” Escobar (Miguel Gómez), y desatarse un hecho que lo dejará hundido, física y económicamente.

Aunque Hope ha caído en desgracia, el boxeador no se rinde y acude a Titus “Tick” Wills (Forest Whitaker), un entrenador que, retirado de su labor a nivel profesional, se dedica a entrenar a boxeadores amateur. Así, Hope luchará por encontrar su redención y se dará cuenta de que si quiere recuperar su vida tendrá que volver a enfrentarse a su pasado y recuperar la fe en sí mismo.

Antoine Fuqua (Los siete magníficos, The Equalizer) dirige esta película que está protagonizada por Jake Gyllenhaal (Animales nocturnos, Demolición), Rachel McAdams (Doctor Extraño, Spotlight), Forest Whitaker (Rogue One: Una historia de Star Wars, La llegada), Miguel Gomez (The Strain, The Domino Effect), Naomie Harris (Moonlight, Spectre) y la joven actriz Oona Laurence.