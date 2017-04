Willie (Morgan Freeman), Joe (Michael Caine) y Al (Alan Arkin) son tres amigos jubilados a los que el sistema les ha congelado su plan de pensiones. Desesperados porque no pueden pagar las facturas, están decididos a recuperar su dinero. Los tres ancianos deciden entonces arriesgarlo todo y embarcarse en un temerario plan: atracar al mismísimo banco que se quedó con su dinero.

Remake del thriller Going in Style que dirigió Martin Brest en 1979, Un golpe con estilo la dirige Zach Braff (Ojalá estuviera aquí) y cuenta con un guión escrito por Theodore Melfi (Figuras ocultas). Los actores protagonistas son Morgan Freeman (Ben-Hur, Ahora me ves 2), Michael Caine (La juventud, Kingsman: Servicio secreto) y Alan Arkin (Navidades, ¿bien o en familia?, Argo). Completan el reparto Ann-Margret (Un domingo cualquiera), Matt Dillon (Wayward Pines) y Christopher Lloyd (Cyberchase).